МАУ разрешила бесплатно неоднократно менять дату вылета

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", которая отменила рейсы в 12 городов, разрешила бесплатно неоднократно менять дату вылета с 16 сентября.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Пассажиры, которые будут покупать авиабилеты МАУ с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета", - сказано в нем.

Кроме того, пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, могут самостоятельно в режиме онлайн менять дату, маршрут и класс перелета.

Как сообщали Українськi Новини, МАУ намерена запустить 5 рейсов из Киева с 1 октября.

Кроме того, МАУ на месяц перенесла спецрейс из Китая. В стране застряли украинцы, "влезшие" в долги ради дорогого билета домой. В МАУ рассказали, что авиакомпания не может выполнять рейс, если не достигается оптимальный уровень загрузки, который покрывает расходы на выполнение рейсов туда и обратно.



Также из-за запрета на въезд иностранцев МАУ отменяет рейсы и сокращает частоту полетов.

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