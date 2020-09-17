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17 сентября 2020, четверг, 11:36 416
Экономика 2020-09-17T12:30:03+03:00
Українські Новини
МАУ разрешила бесплатно неоднократно менять дату вылета

МАУ разрешила бесплатно неоднократно менять дату вылета

Валерия Драгомирова
МАУ, Авиаперелеты, Дата вылета
Самолет
Самолет

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", которая отменила рейсы в 12 городов, разрешила бесплатно неоднократно менять дату вылета с 16 сентября.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Пассажиры, которые будут покупать авиабилеты МАУ с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета", - сказано в нем.

Кроме того, пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, могут самостоятельно в режиме онлайн менять дату, маршрут и класс перелета.

Как сообщали Українськi Новини, МАУ намерена запустить 5 рейсов из Киева с 1 октября.

Кроме того, МАУ на месяц перенесла спецрейс из Китая. В стране застряли украинцы, "влезшие" в долги ради дорогого билета домой. В МАУ рассказали, что авиакомпания не может выполнять рейс, если не достигается оптимальный уровень загрузки, который покрывает расходы на выполнение рейсов туда и обратно.

Также из-за запрета на въезд иностранцев МАУ отменяет рейсы и сокращает частоту полетов.

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