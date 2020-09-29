КС отложил рассмотрение конституционности закона о рынке земли

После того, как в КС поступило уже второе представление о неконституционности закона о земле,

Такое решение принял КС на заседании Большой палаты во вторник, передают Українськi Новини.

Рассмотрение дела отложили из-за ходатайства представителя Президента о невозможности принять участие в заседании во вторник.

Все остальные стороны процесса присутствовали на заседании.

Как сообщали Українськi Новини, 53 депутата Верховной Рады попросили Конституционный Суд оценить конституционность закона о запуске рынка земли. 31 марта Рада сняла мораторий на продажу сельхозземель с июля 2021 года.

Также 4 мая 48 депутатов Рады подали иск в Конституционный Суд о неконституционности закона об обращении земель сельхозназначения. Среди авторов данного представления председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Раде Юлия Тимошенко и член фракции Сергей Власенко.

Ранее, 28 апреля, Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года

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