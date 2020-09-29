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29 вересня 2020, вівторок, 13:29 9
Судова влада 2020-09-29T14:00:02+03:00
Українські Новини
КС відклав розгляд конституційності закону про ринок землі

КС відклав розгляд конституційності закону про ринок землі

Анна Рудык
Конституційний Суд, Ринок землі, Відкриття ринку землі, Запуск ринку землі
Конституційний Суд. Фото: ccu.gov.uа
Конституційний Суд. Фото: ccu.gov.uа

Конституційний Суд відклав розгляд конституційності закону про запуск ринку землі після того, як надійшло вже друге подання про неконституційність закону про землю.

Таке рішення прийняв КС на засіданні Великої палати у вівторок, передають Українські Новини.

Розгляд справи відклали через клопотання представника Президента про неможливість взяти участь у засіданні у вівторок.

Всі інші сторони процесу були присутні на засіданні.

Як повідомляли Українські Новини, 53 депутати Верховної Ради попросили Конституційний Суд оцінити конституційність закону про запуск ринку землі. 31 березня Рада зняла мораторій на продаж сільгоспземель з липня 2021 року.

Також 4 травня 48 депутатів Верховної Ради подали позов до Конституційного суду (КС) про неконституційність закону про обіг земель сільгосппризначення. Згідно з текстом подання, парламентарії аргументують звернення в КС тим, що Рада цим законом порушує 22 статті Конституції.

Раніше Зеленський підписав закон, що передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.

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