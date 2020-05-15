В КС поступило уж второе представление о неконституционности закона о земле

53 депутата Верховной Рады просят Конституционный Суд оценить конституционность закона о запуске рынка земли, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"14 мая 2020 в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года, - говорится в нем.

Согласно тексту представления, парламентарии аргументируют обращение в КС тем, что Рада данным законом нарушает 9 статей Конституции.

В представлении отмечается, что согласно анализу принятого закона, целью введения рыночного оборота является продажа земли гражданам Украины и иностранцам.

В частности указывается, что доступ к рынку земли смогут получить иностранные банки через кредитные обязывающие механизмы и соглашения с украинскими собственниками земельных угодий (физических и юридических лиц - резидентов).

Отмечается, что согласно действующему законодательству, вопросы, касающиеся земли, не могут решаться без волеизъявления на всеукраинском референдуме.

Также указывается, что во время принятия закона на заседании присутствовало меньше минимально необходимых 226 депутатов.

Согласно стенограмме заседания, в 20:20 депутат Александр Колтунович (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") сообщил о присутствии в зале заседаний 126 депутатов, при этом на местах отсутствующих депутатов в пульты для голосования были вставлены их карточки.

Парламентариями также подчеркнуто, что прибытие на заседание Президента Владимира Зеленского и обращение к депутатам с просьбой поддержать принятие закона для подписания меморандума с Международным валютным фондом привело к искажению и нарушению осуществленными депутатами полномочий касаемо продажи земли.

Среди авторов представления значатся депутат Рады Наталья Королевская и Василий Нимченко ("Оппозиционная платформа - "За жизнь"), которых просят привлечь к участию в конституционном производстве.

Как сообщали Українськi Новини, 4 мая 48 депутатов Рады подали иск в Конституционный Суд о неконституционности закона об обращении земель сельхозназначения. Среди авторов данного представления председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Раде Юлия Тимошенко и член фракции Сергей Власенко.

28 апреля Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

13 ноября 2019 Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

Он предусматривал ограничение покупки земли иностранцами до 2024 года, общую площадь в собственности одного лица до 200 тыс. га, невозможность купить более 35% земель в пределах одной объединенной территориальной общины.



