Закон о земле могут признать неконституционным по иску депутатов

48 депутатов Верховной Рады подали иск в Конституционный суд (КС) о неконституционности закона об обращении земель сельхозназначения, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий обращения земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины", - говорится в нем.

Согласно тексту представления, парламентарии аргументируют обращение в КС тем, что Рада данным законом нарушает 22 статьи Конституции.

Указано, что закон был принят в целом 31 марта, то есть вне установленного срока проведения внеочередного заседания 30 марта, что нарушает закон "О регламенте Верховной Рады".

Также отмечается, что на время принятия закона в зале находилось 183 депутата при минимально необходимых 226.

Подчеркивается, что анализ положений Конституции свидетельствует, что собственниками земель сельхозназначения могут быть исключительно граждане Украины.

"…Украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении такими объектом права собственности как земля, а не Верховная Рада, которая такими полномочиями не наделена", - добавлено в представлении.

Согласно принятому закону, право собственности на земли сельхозназначения могут приобретаться банками.

Иностранцам запрещено приобретать доли, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме как в статутном капитале банков), владеющих землей.

Согласно тексту представления, таким образом, иностранные основатели, акционеры, бенефициары банков могут приобретать земли сельхозназначения в неограниченном количестве, что приведет к монополизации собственности.

Среди авторов представления председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Раде Юлия Тимошенко и член фракции Сергей Власенко.

Суд также просят привлечь к участию в рассмотрении дела свидетелей – Ивана Кириленко, Михаила Цимбалюка, Андрея Пузийчука, Вадима Ивченко, Валентина Наливайченко (все – "Батьківщина").

Как сообщали Українськi Новини, 28 апреля Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

13 ноября 2019 Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

Он предусматривал ограничение покупки земли иностранцами до 2024 года, общую площадь в собственности одного лица до 200 тыс. га, невозможность купить более 35% земель в пределах одной объединенной территориальной общины.