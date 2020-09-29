В Черкасской области еще в двух школах объявили карантин из-за COVID-19

В то время как Министерство образования разрешило учителям не ставить оценки по некоторым предметам в период дистанционного обучения, на Черкащине в Шполянском районе в двух учебных заведения выявили случаи заражения коронавирусом.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили на сайте Шполянской районной государственной администрации.

Так, на дистанционное обучение были переведены учащиеся 5-11 классов учебного-воспитательного комплекса (УВК) в Искренном. Кроме того, полностью на карантин закрылся Сигнаевский УВК, где также выявили случай заражения.

Отмечается, что за минувшие сутки в Шполянском районе подтвердили 78 случаев заражения коронавирусом, из них 8 человек — дети.

Согласно данным Минздрава, с начала пандемии в Черкасской области выявили 3 881 случай заражения коронавирусом нового типа. Побороть заболевание смогли 1 674 человека, еще 54 жителя области — погибли.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 14 сентября, в почти 50 учебных заведениях области зафиксировали случаи заражения.

Также сообщалось, что в Черкассках из-за COVID-19 у преподавателя школу закрыли на карантин.

Кроме того, на Черкащине перепрофилировали две больницы для приема пациентов с респираторным заболеванием COVID-19.

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