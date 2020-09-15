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15 сентября 2020, вторник, 17:33 513
Медицина 2020-09-15T18:15:02+03:00
Українські Новини
Две больницы в Черкасской области перепрофилировали для лечения больных коронавирусом

Две больницы в Черкасской области перепрофилировали для лечения больных коронавирусом

Константин Долгий
Черкасская область, Covid-19, Пандемия коронавируса, коронавирус в Черкассах
Больница. Фото: Информатор
Больница. Фото: Информатор

В то время как в течение 14 сентября в Украине выявили почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в Черкасской области два медицинских учреждения будут переведены на лечение заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующее заявление сделала руководитель управления здравоохранения Черкасской ОГА Лариса Кошовая, пишет издание Прочерк.

Причиной для перепрофилирования деятельности двух больниц стала ситуация с распространением коронавируса в регион. По словам чиновницы, заполненность коек в медучреждениях Черкасской области составляет 52,5%.

"Управление подготовило письмо к штабу Министерства здравоохранения Украины о включении двух медучреждений к больницам первой очереди", — сказала Кошовая.

По ее словам, речь идет о Первой городской больнице в городе Черкассы и Корсунь-Шевченковскую центральную районную больницу.

Кроме того, Черкасская инфекционная больница возобновляет работу после кратковременного перерыва, который был вызван ремонтными работами.

Согласно данным Министерства здравоохранения, от начала пандемии коронавируса на территории Черкасской области выявили 2 688 случаев заражения. 1 211 человек выздоровел, еще 43 — погибли от острой инфекции COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Сумской области на карантин закрыли станцию скорой помощи в одном из районов области, после того, как у сотрудников выявили коронавирус.

Ранее также сообщалось, что лаборатории в Одесской области остались без тестов на коронавирус и необходимых для их работы реагентов.

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