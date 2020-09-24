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24 сентября 2020, четверг, 14:58 693
Общество 2020-09-24T16:00:03+03:00
Українські Новини
В Черкассах учащиеся школы идут на карантин из-за COVID-19 у преподавателя

В Черкассах учащиеся школы идут на карантин из-за COVID-19 у преподавателя

Константин Долгий
Черкасская область, Черкассы, Пандемия коронавируса, Коронавирус в школе, Самоизоляция учеников, Коронавирус в Черкасской области
Карантин в школе. Фото: pixabay
Карантин в школе. Фото: pixabay

В Черкасской области, где накануне два медицинских учреждения перепрофилировали для приема больных с COVID-19, учитель одной из школ области заразился коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Черкасской специализированной школы I-III ступеней № 17.

Сообщается, что одному из преподавателей школы поставили диагноз коронавирусная инфекция COVID-19. По этой причине учеников 10-Б класса перевели на самоизоляцию.

"Дети в этот период находятся на самоизоляции. Им запрещено покидать домашние помещение и посещать общественные места", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме них домой также отправили учащихся еще трех классов. Образовательный процесс будет осуществляться в формате дистанционного обучения.

Днем ранее представители школы сообщили о еще пяти классах, ученики которых будут находится на дистанционном обучении до 2 октября.

Согласно данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии коронавируса в Черкасской области было подтверждено 3 355 случаев заражения. От заболевания COVID-19, вызываемое коронавирусом, смогли излечиться 1 525 человек, еще 51 погиб.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Черкасской ОГА заявили, что на территории области за время нового учебного года в более чем 50 учебных заведениях выявили случаи заражения COVID-19.

Также сообщалось, что в Умани полицейские задержали двух хасидов, которые незаконно пересекли границу Украины.

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