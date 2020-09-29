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29 вересня 2020, вівторок, 11:52 10
Суспільство 2020-09-29T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Черкаській області ще в двох школах оголосили карантин через COVID-19

У Черкаській області ще в двох школах оголосили карантин через COVID-19

Константин Долгий
Школа, Черкаська область, Навчальні заклади, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, коронавірус в Черкасах, Коронавірус в школі
Карантин у школі. Фото: pixabay
Карантин у школі. Фото: pixabay

На Черкащині в Шполянському районі у двох навчальних закладів виявили випадки зараження коронавірусом у той час, як Міністерство освіти дозволило вчителям не ставити оцінки з деяких предметів в період дистанційного навчання.

Як передають Українські Новини, про це повідомили на сайті Шполянської районної державної адміністрації.

Так, на дистанційне навчання були переведені учні 5-11 класів навчального-виховного комплексу (НВК) в Щедрому. Крім того, повністю на карантин закрився Сігнаєвський НВК, де також виявили випадок зараження.

Відзначається, що за минулу добу в Шполянському районі підтвердили 78 випадків зараження коронавірусів, з них 8 осіб - діти.

Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії в Черкаській області виявили 3 881 випадок зараження коронавірусом нового типу. Побороти захворювання змогли 1 674 особи, ще 54 жителі області - загинули.

Як повідомляли Українські Новини, у Черкаській області повідомили про десятки випадків зараження коронавірусом у навчальних закладах регіону.

Раніше у Черкасах вчитель однієї зі шкіл області захворів на коронавірус нового типу SARS-CoV-2.

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