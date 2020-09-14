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14 сентября 2020, понедельник, 17:34 192
Общество 2020-09-14T17:34:01+03:00
Українські Новини
В почти 50 учебных заведениях Черкасской области выявили заражение коронавирусом

В почти 50 учебных заведениях Черкасской области выявили заражение коронавирусом

Константин Долгий
Черкасская область, Карантин в школах, Covid-19, коронавирус в Черкассах, Коронавирус в школе
Карантин в школе. Фото: pixabay
Карантин в школе. Фото: pixabay

В то время как Минобразования пригрозило директорам школ уголовной ответственностью за нарушение правил карантина, в Черкасской области сообщили о десятках случаев заражения коронавирусом в учебных заведениях региона.

Об этом сегодня, 14 сентября, в ходе пресс-конференции рассказала руководитель управления образования и науки Черкасской ОГА Ольга Чепка, сообщают Українські Новини.

По ее словам, только в течение сегодняшнего дня сообщения о заражении коронавирусом среди учеников или персонала поступили из 7 школ. Таким образом, всего на территории Черкасской области больных коронавирусом выявили в 42 учебных заведениях.

Чепка также добавила, что часть учебных заведений переходит на дистанционное обучение, так оказались в "красной" карантинной зоне.

Она также напомнила, что находящимся в "оранжевой" зоне школах и другим учебным заведениям не требуют дистанционной формы обучения, однако должны строго соблюдать правил Минздрава.

Согласно данным Минздрава Украины, с момента начала пандемии коронавируса в Черкасской области было подтверждено 2 579 случаев заражения SARS-CoV-2. От осложнений, которые вызывает инфекция COVID-19, погибли 43 человека, еще 1 187 - излечились.

Как сообщали Українські Новини, по причине того, что Ивано-Франковск отнесли к "красной" карантинной зоне, все учебные заведения были переведены на дистанционное обучение.

Также, в целом районе Тернопольской области на карантин закрыли школы и детские сады.

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