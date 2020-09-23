Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем

Каждый день школ, которые переходят на дистанционное обучение становится больше. Поэтому в МОН разрешили школам самим разрабатывать систему оценивания для некоторых предметов. Об этом сообщает ресурс "Украинская правда. Жизнь" со ссылкой на официальный сайт Министерства образования и науки. "Возможность введения собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся определена Законом Украины" О среднем образовании ", — говорится в сообщении. Так, учителям разрешают отказаться от привычной 12-балльной системы и ставить ученикам "зачтено \/ не зачтено". Делать это можно, если больше половины уроков провели не в классе, а в онлайн-формате. Но если школа переходит на свою шкалу оценивания, то должна быть система перевода этой шкалы в ту, что принята законодательством. Впрочем, нововведение касается не всех предметов. По такому принципу может оцениваться "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и отдельные предметы вариативной составляющей. Как сообщали Українські Новини, школьные каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября. До этого в МОН рассказывали, сколько масок должно быть в школьника.