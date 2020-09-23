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  • Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем
23 сентября 2020, среда, 05:30 2557
Общество 2020-09-23T05:30:01+03:00
Українські Новини
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем

Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем

Кира Молчанова
Школа, МОН, Оценки, дистанционное обучение, дистанционное оценивание
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Каждый день школ, которые переходят на дистанционное обучение становится больше. Поэтому в МОН разрешили школам самим разрабатывать систему оценивания для некоторых предметов.

Об этом сообщает ресурс "Украинская правда. Жизнь" со ссылкой на официальный сайт Министерства образования и науки.

"Возможность введения собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся определена Законом Украины" О среднем образовании ", — говорится в сообщении.

Так, учителям разрешают отказаться от привычной 12-балльной системы и ставить ученикам "зачтено / не зачтено". Делать это можно, если больше половины уроков провели не в классе, а в онлайн-формате.

Но если школа переходит на свою шкалу оценивания, то должна быть система перевода этой шкалы в ту, что принята законодательством.

Впрочем, нововведение касается не всех предметов. По такому принципу может оцениваться "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и отдельные предметы вариативной составляющей.

Как сообщали Українські Новини, школьные каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября.

До этого в МОН рассказывали, сколько масок должно быть в школьника.

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