подписаться на рассылку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
  • Новости
  • Политика
  • Бывший премьер Гончарук рассказал, как Зеленский "наделал ошибок"
20 мая 2020, среда, 22:17 101
Политика 2020-05-20T23:30:01+03:00
Українські Новини
Бывший премьер Гончарук рассказал, как Зеленский "наделал ошибок"

Бывший премьер Гончарук рассказал, как Зеленский "наделал ошибок"

Надежда Комендантова
Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин

По мнению бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который ранее отверг обвинения в халатности при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие COVID-1, Президент Украины Владимир Зеленский стремится "перехитрить Запад" и контролировать правоохранительные органы, как и его предшественник Петр Порошенко.

Об этом Гончарук написал на своей странице в Facebook в среду, 20 мая, после прослушивания пресс-конференции Зеленского, а также скандальных пленок разговоров Порошенко.

"Первое. Они оба пытались построить доверие с западными партнерами. Порошенко так и не смог отказаться от своего статуса олигарха и пытался "перехитрить Запад". Поэтому доверие потерял, и дальше должен терпеть такое унижение, которое мы слышали на пленках - фактически выполнять прямые, "вежливые указания" партнеров", - написал экс-глава Кабмина.

По мнению Гончарука, Зеленский уже "наделал ошибок", но еще не упустил шанс, как это сделал его предшественник. Экс-премьер считает, что нынешнему президенту еще верят люди, потому что он не является олигархом, как Порошенко, однако, главное в ситуации главы государства, по мего мнению, - чтобы стратегия Порошенко "перехитрить запад" не победила в команде Зеленского".

"Второе. Оба президента верили, что правопорядок можно привести с помощью "подконтрольных" правоохранительных органов, а не сильных институтов. Порошенко уже испытывает на себе плоды своих "правоохранительных реформ", а Зеленский уверенно к этому движется: СБУ не реформирована (до "трясет и крышует"), прокуратура нарушает политические дела, а в судебных округах до сих пор сидят "волки". Если ничего не изменится, то они Зеленского и съедят", - утверждает Гончарук.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский считает, что Украину поддерживают в США как демократы, так и республиканцы и простые люди и подчеркнул, что теперь американцы и западные европейцы могут найти Украину на карте.

Зеленский заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по записям разговоров Джозефа Байдена и Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованным депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный).

Тем временем, 20 мая состоялась пресс-конференция Владимира Зеленского к первой годовщине его президентства. Українські Новини вели текстовый онлайн.

Больше новостей о: Петр Порошенко Владимир Зеленский Алексей Гончарук

Минздрав разрешил офисным работникам выходить на работу, но не всем и в масках
Половина областей Украины могут смягчить карантин, - МОЗ
Новости
ВОЗ зафиксировала рекордное количество заражений коронавирусом за сутки 23:18 Инфографика
Минобразования утвердило даты основных сессий ВНО-2020 22:48
Бывший премьер Гончарук рассказал, как Зеленский "наделал ошибок" 22:17
В Минсоцполитике заявили, что рост бедности украинцам не грозит 21:58
В Кембриджском университете обучение в дистанционном режиме продлили на год 21:58
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
больше новостей
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Работники психбольницы в дождь вышли на акцию протеста из-за нехватки финансирования 13:13
52 млн грн достигли убытки "Винницагаз" из-за заниженного тарифа на распределение газа 11:35 Пресс-релиз
больше новостей
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok