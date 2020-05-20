Бывший премьер Гончарук рассказал, как Зеленский "наделал ошибок"

По мнению бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который ранее отверг обвинения в халатности при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие COVID-1, Президент Украины Владимир Зеленский стремится "перехитрить Запад" и контролировать правоохранительные органы, как и его предшественник Петр Порошенко.

Об этом Гончарук написал на своей странице в Facebook в среду, 20 мая, после прослушивания пресс-конференции Зеленского, а также скандальных пленок разговоров Порошенко.

"Первое. Они оба пытались построить доверие с западными партнерами. Порошенко так и не смог отказаться от своего статуса олигарха и пытался "перехитрить Запад". Поэтому доверие потерял, и дальше должен терпеть такое унижение, которое мы слышали на пленках - фактически выполнять прямые, "вежливые указания" партнеров", - написал экс-глава Кабмина.

По мнению Гончарука, Зеленский уже "наделал ошибок", но еще не упустил шанс, как это сделал его предшественник. Экс-премьер считает, что нынешнему президенту еще верят люди, потому что он не является олигархом, как Порошенко, однако, главное в ситуации главы государства, по мего мнению, - чтобы стратегия Порошенко "перехитрить запад" не победила в команде Зеленского".

"Второе. Оба президента верили, что правопорядок можно привести с помощью "подконтрольных" правоохранительных органов, а не сильных институтов. Порошенко уже испытывает на себе плоды своих "правоохранительных реформ", а Зеленский уверенно к этому движется: СБУ не реформирована (до "трясет и крышует"), прокуратура нарушает политические дела, а в судебных округах до сих пор сидят "волки". Если ничего не изменится, то они Зеленского и съедят", - утверждает Гончарук.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский считает, что Украину поддерживают в США как демократы, так и республиканцы и простые люди и подчеркнул, что теперь американцы и западные европейцы могут найти Украину на карте.

Зеленский заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по записям разговоров Джозефа Байдена и Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованным депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный).

Тем временем, 20 мая состоялась пресс-конференция Владимира Зеленского к первой годовщине его президентства. Українські Новини вели текстовый онлайн.