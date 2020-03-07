Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук полетел Португалию с бывшим скандальным мэром Ирпеня Владимиром Карплюком.

Об этом в блоге на сайте "Украинской правда" написала журналист и преподаватель Ирина Федорив.

"Журналисты одного из сайтов зафиксировали фото на борту самолета, который летит в Лиссабон, где экс-премьер вылетает из страны... с экс-мэром Ирпеня Владимиром Карплюком! Карплюка журналисты, в отличии от премьера, не распознали. Мы всегда рады помочь украинцам узнать правду", - говорится в нем.

Карплюк покинул Украину после парламентских выборов, перед которыми он устроил незаконный состав агитационных материалов БПП в помещении Ирпенского горсовета.

Издание отмечает со ссылкой на собственные источники, что Карплюк вернулся в Украину после того, как экс-премьер Гончарук дал ему гарантии, что его не посадят.

Также сообщается, что Гончарук на мероприятии представил депутата Ирпенского городского совета Анастасию Попсуй, как свою советницу. Гончарук все отрицал, однако позже на официальном мероприятии на Грушевского в конференц-зале Верховной Рады Попсуй выступает как советник премьера.

Журналистка из региона Михайлина Скорик подала запрос, чтобы выяснить, оформили ли Попсуй официально. Однако официального назначения не было, Гончарук ее представлял как советницу, но официально не было назначения.

Журналисты выяснили, что советник Попсуй "колядовала" бюджетные деньги, чтобы достроить недострои в Ирпене. А эти недострои оставил в Ирпене депутат из команды Карплюка, который взял у людей деньги и убежал. Именно Карплюк рекомендовал людям его как надежного застройщика.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада выразила Гончаруку недоверия и он ушел в отставку.

В Ирпенский городской суд Киевской области 24 февраля направлен обвинительный акт в отношении бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка.