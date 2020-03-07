подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
07 марта 2020, суббота, 19:14 5976
Политика 2020-03-07T19:32:57+02:00
Українські Новини
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком

Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком

Ярина Вацяк
Владимир Карплюк, Алексей Гончарук, Отставка Гончарука
Гончарук и Карплюк. Фото: Страна
Гончарук и Карплюк. Фото: Страна

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук полетел Португалию с бывшим скандальным мэром Ирпеня Владимиром Карплюком.

Об этом в блоге на сайте "Украинской правда" написала журналист и преподаватель Ирина Федорив.

"Журналисты одного из сайтов зафиксировали фото на борту самолета, который летит в Лиссабон, где экс-премьер вылетает из страны... с экс-мэром Ирпеня Владимиром Карплюком! Карплюка журналисты, в отличии от премьера, не распознали. Мы всегда рады помочь украинцам узнать правду", - говорится в нем.

Карплюк покинул Украину после парламентских выборов, перед которыми он устроил незаконный состав агитационных материалов БПП в помещении Ирпенского горсовета.

Издание отмечает со ссылкой на собственные источники, что Карплюк вернулся в Украину после того, как экс-премьер Гончарук дал ему гарантии, что его не посадят.

Также сообщается, что Гончарук на мероприятии представил депутата Ирпенского городского совета Анастасию Попсуй, как свою советницу. Гончарук все отрицал, однако позже на официальном мероприятии на Грушевского в конференц-зале Верховной Рады Попсуй выступает как советник премьера.

Журналистка из региона Михайлина Скорик подала запрос, чтобы выяснить, оформили ли Попсуй официально. Однако официального назначения не было, Гончарук ее представлял как советницу, но официально не было назначения.

Журналисты выяснили, что советник Попсуй "колядовала" бюджетные деньги, чтобы достроить недострои в Ирпене. А эти недострои оставил в Ирпене депутат из команды Карплюка, который взял у людей деньги и убежал. Именно Карплюк рекомендовал людям его как надежного застройщика.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада выразила Гончаруку недоверия и он ушел в отставку.

В  Ирпенский городской суд Киевской области 24 февраля направлен обвинительный акт в отношении бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка.

Больше новостей о: Владимир Карплюк Алексей Гончарук Отставка Гончарука

Fitch подтвердил рейтинг Украины "В". Прогноз позитивный
В Украине коронавирус у 16 из 20 человек не подтвердили, - Минздрав
Новости
Семь человек госпитализированы в Черновцах из-за подозрения на коронавирус, - обладминистрация 20:13
Бойко похвалил Шмыгаля: в новом правительстве меньше грантоедов - это дает надежду 20:00
Минфин отказался от размещения ОВГЗ после выходных 19:21
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
Fitch подтвердил рейтинг Украины "В". Прогноз позитивный 18:28
больше новостей
Что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине 06:00
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию 13:20
Минсоцполитики планирует подготовить индексацию: на когда перенесли повышение пенсий 05:30
больше новостей
И.о генпрокурора стал Чумак 10:48
11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?" 13:11
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию 13:20
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
Новый министр здравоохранения Емец хочет вернуть Госсанэпидслужбу 23:59
больше новостей
Минфин отказался от размещения ОВГЗ после выходных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok