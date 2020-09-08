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  • Депутат Рады Палица ("За будущее") считает Азарова более профессиональным премьером, чем Шмыгаля или Гончарука
08 сентября 2020, вторник, 10:49 34
Политика 2020-09-08T11:00:01+03:00
Українські Новини
Депутат Рады Палица ("За будущее") считает Азарова более профессиональным премьером, чем Шмыгаля или Гончарука

Депутат Рады Палица ("За будущее") считает Азарова более профессиональным премьером, чем Шмыгаля или Гончарука

Павел Твердохлиб
Совет Европы, Азаров, Премьер-министр, Палица, Ставицкий
Игорь Палица. Фото: пресс-служба
Игорь Палица. Фото: пресс-служба

Депутат Верховной Рады Игорь Палица (депутатская группа "За будущее") считает бывшего премьер-министра Николая Азарова (2010-2014) более профессиональным премьером, чем нынешнего Дениса Шмыгаля или бывшего Алексея Гончарука.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передают Українськi Новини.

"Азаров был профессионал, причем с большой буквы. Если сравнивать по профессионализму, скажем, Азарова со Шмыгалем или Гончаруком, то их нельзя на одну ступеньку даже поставить", - сказал он.

По мнению депутата, Азаров хоть и делал ошибки, но его решения были взвешенные и в интересах государства.

Также Палица подчеркнул, что жалеет о своем голосовании за Гончарука и за Шмыгаля.

"Я и сегодня голосовал за Гончарука - и жалею. Голосовал за Шмыгаля - и жалею. Потому что правительство должно работать. Не может быть страна без правительства. Мои принципы такие, что должна работать государственная система, машина... Азаров делал какие-то ошибки, давал какие-то преференции "донецким", своим любимцам. Но очень многие решения Азарова были государственные. И это я могу спокойно сказать, как бы это может кому-то не нравилось", - отметил парламентарий.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2020 года Совет Европы снял санкции с Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого (2012-2014).

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