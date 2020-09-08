Депутат Рады Палица ("За будущее") считает Азарова более профессиональным премьером, чем Шмыгаля или Гончарука

Депутат Верховной Рады Игорь Палица (депутатская группа "За будущее") считает бывшего премьер-министра Николая Азарова (2010-2014) более профессиональным премьером, чем нынешнего Дениса Шмыгаля или бывшего Алексея Гончарука.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передают Українськi Новини.

"Азаров был профессионал, причем с большой буквы. Если сравнивать по профессионализму, скажем, Азарова со Шмыгалем или Гончаруком, то их нельзя на одну ступеньку даже поставить", - сказал он.

По мнению депутата, Азаров хоть и делал ошибки, но его решения были взвешенные и в интересах государства.

Также Палица подчеркнул, что жалеет о своем голосовании за Гончарука и за Шмыгаля.

"Я и сегодня голосовал за Гончарука - и жалею. Голосовал за Шмыгаля - и жалею. Потому что правительство должно работать. Не может быть страна без правительства. Мои принципы такие, что должна работать государственная система, машина... Азаров делал какие-то ошибки, давал какие-то преференции "донецким", своим любимцам. Но очень многие решения Азарова были государственные. И это я могу спокойно сказать, как бы это может кому-то не нравилось", - отметил парламентарий.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2020 года Совет Европы снял санкции с Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого (2012-2014).

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