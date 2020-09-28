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28 сентября 2020, понедельник, 11:18 17
Экономика 2020-09-28T11:31:50+03:00
Українські Новини
Рубль подешевел. Курс российской нацвалюты в понедельник

Рубль подешевел. Курс российской нацвалюты в понедельник

Надежда Комендантова
Рубли, курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

Рубль в конце рабочей недели немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 25 сентября


В понедельник, 28 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в пятницу, 25 сентября, снизился на 1 копейку и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля остался без изменений и составляет 3,82 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 28 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,31 3,82
Максимальный 3,64 5,00
Минимальный 2,50 3,64

Как сообщали Українські Новини, доллар продолжает пятую неделю плавно расти в обменниках,

Также НБУ официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 сентября, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.

Кроме того, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 сентября на 1,81 коп. до 28,3858 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,87 коп. до 28,1700 UAH/USD.

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