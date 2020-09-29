Віра, Надія, Любов та Софія: кращі поздоровлення з іменинами в картинках

У середу, 30 вересня, в Україні відзначається День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, крім того, в цей день за прогнозом погоди обіцяють відчутне похолодання. У цей день власниці імен Віра, Надія, Любов та Софія відзначають свої іменини. Українські Новини підготували привітання в картинках. Привітальна листівка зі святом Віри, Надії, Любові. Картинка: krainau Свято 30 вересня. Картинка: krainau З Днем Віри, Надії, Любові. Картинка: krainau Віри, Надії, Любові. Картинка: krainau День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Картинка: krainau З Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Картинка: krainau Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди до кінця осені . Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що жовтень буде прохолодним. У другій половині жовтня і в кінці температура на більшій частині території країни буде опускатися до -2 ...- 4 градуси морозу, очікується сніг та дощ. Також синоптики прогнозують морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді . Раніше синоптики прогнозували перші заморозки в Україні тільки в кінці жовтня, проте вони почалися вже в середині вересня.