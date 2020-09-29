Віра, Надія, Любов та Софія: кращі поздоровлення з іменинами в картинках

У середу, 30 вересня, в Україні відзначається День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, крім того, в цей день за прогнозом погоди обіцяють відчутне похолодання.

У цей день власниці імен Віра, Надія, Любов та Софія відзначають свої іменини.

Українські Новини підготували привітання в картинках.

Привітальна листівка зі святом Віри, Надії, Любові. Картинка: krainau

Свято 30 вересня. Картинка: krainau

З Днем Віри, Надії, Любові. Картинка: krainau

Віри, Надії, Любові. Картинка: krainau

День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Картинка: krainau

З Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Картинка: krainau

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди до кінця осені . Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що жовтень буде прохолодним. У другій половині жовтня і в кінці температура на більшій частині території країни буде опускатися до -2 ...- 4 градуси морозу, очікується сніг та дощ.



Також синоптики прогнозують морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді .



Раніше синоптики прогнозували перші заморозки в Україні тільки в кінці жовтня, проте вони почалися вже в середині вересня.

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