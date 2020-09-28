Суд оставил подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко под стражей, – защита

Юрист Леонид Маслов из группы защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко сообщил, что Шевченковский районный суд Киева оставил Антоненко, которому в августе вручили обвинительный акт, под стражей.

Об этом Маслов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Решение по изменению меры пресечения принимается Голуб (судья) единолично (хотя советуются все вместе). Она отказала. Объявила, что решение подлежит апелляционному обжалованию", – написал он.

Таким образом, ходатайство защиты об изменении меры пресечения Анотненко с содержания под стражей на личное обязательство удовлетворено не было.

Как сообщали Українські новини, с подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко сняли электронный браслет в августе.

Также в июле суд продлил арест подозреваемых в убийстве Шеремета.

Кроме того, 20 июля была 4-я годовщина убийства журналиста Павла Шеремета, который 20 июля 2016 года погиб в центре Киева в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года полиция сообщила о 5 подозреваемых в организации убийства.

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