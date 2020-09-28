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28 сентября 2020, понедельник, 22:01 34
Общество 2020-09-28T22:45:02+03:00
Українські Новини
Вакцина от коронавируса. Доктор Комаровский рассказал, можно ли уже прививаться

Вакцина от коронавируса. Доктор Комаровский рассказал, можно ли уже прививаться

Кира Молчанова
Вакцинация, Коронавирус, вакцина от коронавируса, Коронавирус в мире, Доктор Комаровский

Доктора не имею права рекомендовать пациентам вакцину, если у них есть сомнения в ее безопасности. Выяснить, безопасна ли вакцина, можно после клинических испытаний. Российская вакцина такие испытания не прошла.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер и педиатр Евгений Комаровский.

Врач напомнил, что российская вакцина не прошла третий этап клинических исследований – испытаний на людях. На этом этапе часть людей должна получать вакцину, а часть – плацебо. Потом у обоих групп сравниваются результаты и делаются выводы, насколько вакцина безопасна и эффективна. В третьей фазе пациента предупреждают, что ему вводят экспериментальную вакцину. Кроме того, такую вакцину не вводят детям, беременным и людям с ослабленным иммунитетом.  Получают ее молодые здоровые добровольцы.

"Как только в нормальных источниках медицинской информации появятся нормальные доказательные материалы, где будут представлены результаты третьего этапа испытаний вакцины, эти цифры будут правильные и этот препарат будет зарегистрирован в нашей стране, я поделюсь этой информацией и скажу: ребята, вакцинируемся", — рассказал Комарсовский своим слушателем.

Он подчеркнул, что на текущий момент не может претендовать вакцинацию от коронавируса, ведь она только изучается.

Как сообщали Українські Новини, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают начала массовой вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 не раньше середины 2021 года.

В Польше заявили о создании первой в мире эффективной вакцины против коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

Специалисты компании Johnson & Johnson сообщили о разработке собственной вакцины от коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

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