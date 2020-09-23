В Польше представили первую в мире "эффективную" вакцину от коронавируса

После информации о том, что массовая вакцинация населения планеты ожидается не раньше середины следующего года, в Польше заявили о создании первой в мире эффективной вакцины против коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

Как сообщает Польское Радио, соответствующее заявление сделали представители фармацевтической компании Biomed Lublin из польского Люблина.

В компании рассказали, что новый препарат был создан на основе плазмы крови тех людей, которые ранее уже смогли побороть COVID-19. Данная плазма содержит антитела, а они, в свою очередь, способны нейтрализовать коронавирус.

Эффективность препарата была проверена в лаборатории Малопольского центра биотехнологии в Кракове, а накануне был завершен процесс разлива первой партии вакцины, которую ожидают клинические испытания.

Испытания нового препарата запланированы в Люблине, Бытоме, Белостоке и Варшаве. По оценкам разработчиков, для этого потребуется несколько месяцев, после чего Польша первой в мире получит вакцину от коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров предложил парламенту предусмотреть 2,6 млрд гривен на закупку вакцины от COVID-19 в бюджете страны на 2021 год.

Также сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов назвал количество вакцин, которые могут быть произведены на украинских предприятиях в течение года.

Кроме того, в Румынии заявили о неготовности закупать вакцину от коронавируса российского производства, поскольку препарат не прошел международную проверку.

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