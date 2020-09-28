Вакцина від коронавірусу. Доктор Комаровський розповів, чи можна вже робити щеплення

Рекомендувати вакцину від коронавірусу пацієнтам лікарі можуть, якщо впевнені в її безпечності. З'ясувати, чи безпечна вакцина, можна після клінічних випробувань. Російська вакцина такі випробування не пройшла.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів блогер і педіатр Євген Комаровський.

Лікар нагадав, що російська вакцина не пройшла третій етап клінічних досліджень - випробувань на людях. На цьому етапі частина людей повинна отримувати вакцину, а частина - плацебо. Потім в обох груп порівнюються результати й робляться висновки, наскільки вакцина безпечна й ефективна. У третій фазі пацієнта попереджають, що йому вводять експериментальну вакцину. Крім того, таку вакцину не вводять дітям, вагітним і людям з ослабленим імунітетом. Отримують її молоді здорові добровольці.

"Як тільки в нормальних джерелах медичної інформації з'являться нормальні доказові матеріали, де будуть представлені результати третього етапу випробувань вакцини, ці цифри будуть правильні і цей препарат буде зареєстрований в нашій країні, я поділюся цією інформацією і скажу: хлопці, вакцинуємо", - розповів Комарсовскій своїм слухачем.

Він підкреслив, що на поточний момент не може претендувати на вакцинацію від коронавірусу, адже вона тільки вивчається.

Як повідомляли Українські Новини, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують початку масової вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2.

Тим часом про розробку власної вакцини від коронавірусу нового типу SARS-CoV-2 повідомили фахівці компанії Johnson&Johnson.

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