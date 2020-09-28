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28 вересня 2020, понеділок, 22:01 4
Суспільство 2020-09-28T23:00:02+03:00
Українські Новини
Вакцина від коронавірусу. Доктор Комаровський розповів, чи можна вже робити щеплення

Вакцина від коронавірусу. Доктор Комаровський розповів, чи можна вже робити щеплення

Кира Молчанова
Вакцинація, Євген Комаровський, Коронавірус, Вакцина від коронавірусу, коронавірус у світі

Рекомендувати вакцину від коронавірусу пацієнтам лікарі можуть, якщо впевнені в її безпечності. З'ясувати, чи безпечна вакцина, можна після клінічних випробувань. Російська вакцина такі випробування не пройшла. 

Про це на своєму YouTube-каналі розповів блогер і педіатр Євген Комаровський.

Лікар нагадав, що російська вакцина не пройшла третій етап клінічних досліджень - випробувань на людях. На цьому етапі частина людей повинна отримувати вакцину, а частина - плацебо. Потім в обох груп порівнюються результати й робляться висновки, наскільки вакцина безпечна й ефективна. У третій фазі пацієнта попереджають, що йому вводять експериментальну вакцину. Крім того, таку вакцину не вводять дітям, вагітним і людям з ослабленим імунітетом. Отримують її молоді здорові добровольці.

"Як тільки в нормальних джерелах медичної інформації з'являться нормальні доказові матеріали, де будуть представлені результати третього етапу випробувань вакцини, ці цифри будуть правильні і цей препарат буде зареєстрований в нашій країні, я поділюся цією інформацією і скажу: хлопці, вакцинуємо", - розповів Комарсовскій своїм слухачем.

Він підкреслив, що на поточний момент не може претендувати на вакцинацію від коронавірусу, адже вона тільки вивчається.

Як повідомляли Українські Новини, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують початку масової вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2.

Тим часом про розробку власної вакцини від коронавірусу нового типу SARS-CoV-2 повідомили фахівці компанії Johnson&Johnson.

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