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11 августа 2020, вторник, 12:26 253
Мир 2020-08-11T13:00:02+03:00
Українські Новини
Россия заявила о регистрации первой вакцины от коронавируса

Россия заявила о регистрации первой вакцины от коронавируса

Елизавета Кесельман
Россия, вакцина от коронавируса, Коронавирус в России, тестирование вакцины от коронавируса
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

Российские власти заявили о том, что начинвают регистрацию первой российской вакцины от коронавируса, несмотря на то, что Ассоциации организаций клинических исследований (АОКИ) просила отложить госрегистрацию вакцины от коронавируса, разработанной в центре имени Гамалеи. Об этом передает издание Meduza. 

Как заявила замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко, этой вакциной привили несколько сотен добровольцев, у них не возникло серьезных нежелательных реакций на нее.

"Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы", — сказала Косенеко.

"Вакцину нельзя зарегистрировать пока не завершены исследования — никто не будет нарушать законодательство", — сказала замглавы Росздравнадзора. Она отметила, что на третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины в испытаниях будут участвовать несколько тысяч добровольцев.

Сергей Глаголев из Росздравнадзора, в свою очередь, сказал, что в США и ЕС регистрируют препараты на ранних стадиях клинических испытаний.

"В ходе пандемии страны прибегали к разрешению препаратов в отсутствии нормальных рандомизированных исследований, случай вакцины Гамалеи к таким не относится. В нашем случае речь идет о раннем допуске на рынок при жестко контролируемых условиях", — сказал он.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что Оксфордскую вакцину от коронавируса могут выпустить в этом году. 

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