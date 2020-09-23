Педагогов обеспечат защитными щитками от коронавируса, - мэр Кличко

Городская власть делает все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс в столице. Так, вместе с киевской профсоюзом работников образования город приобрел почти 40 000 защитных щитков для педагогов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщается на сайте Кличко.

"Вместе с киевской профсоюзом работников образования город приобрел почти 40 000 защитных щитков для педагогов. Эти средства защиты уже доставляют в учреждения образования. Еще 13000 щитков на средства города приобрели районные администрации столицы, - сообщил мэр. - Мы делаем все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс. Чтобы защитить от распространения вируса и детей, и педагогов", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что город контролирует ситуацию в учебных заведениях и реагирует на нее оперативно. В школах, где обнаруживают больных детей или педагогов, классы или учебные заведения отправляют на дистанционное обучение.

На сегодня 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в: Шевченковском, Дарницком, Голосеевском, Печерском и Святошинском районах столицы.

"В 121 школе перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение целом 326 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирус школьников в столице - 292. А также - 152 педагога, - сообщил мэр. - В детских садах, через выявлены случаи вируса, временно закрыты 15 групп. Один садик - в Святошинском районе - закрыт на карантин. Хочу отметить, что на этой неделе, после плановых ремонтов, возобновили свою работу еще 4 дошкольных учреждения. Наполненность детей в детсадах столицы сегодня - чуть более 54 процентов", - отметил Виталий Кличко.

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