подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 сентября 2020, среда, 19:22 566
Общество 2020-09-23T19:30:02+03:00
Українські Новини
Педагогов обеспечат защитными щитками от коронавируса, - мэр Кличко

Педагогов обеспечат защитными щитками от коронавируса, - мэр Кличко

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, коронавирус в Киеве, Защитные костюмы, Коронавирус в школе
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Городская власть делает все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс в столице. Так, вместе с киевской профсоюзом работников образования город приобрел почти 40 000 защитных щитков для педагогов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщается на сайте Кличко.

"Вместе с киевской профсоюзом работников образования город приобрел почти 40 000 защитных щитков для педагогов. Эти средства защиты уже доставляют в учреждения образования. Еще 13000 щитков на средства города приобрели районные администрации столицы, - сообщил мэр. - Мы делаем все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс. Чтобы защитить от распространения вируса и детей, и педагогов", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что город контролирует ситуацию в учебных заведениях и реагирует на нее оперативно. В школах, где обнаруживают больных детей или педагогов, классы или учебные заведения отправляют на дистанционное обучение.

На сегодня 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в: Шевченковском, Дарницком, Голосеевском, Печерском и Святошинском районах столицы.

"В 121 школе перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение целом 326 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирус школьников в столице - 292. А также - 152 педагога, - сообщил мэр. - В детских садах, через выявлены случаи вируса, временно закрыты 15 групп. Один садик - в Святошинском районе - закрыт на карантин. Хочу отметить, что на этой неделе, после плановых ремонтов, возобновили свою работу еще 4 дошкольных учреждения. Наполненность детей в детсадах столицы сегодня - чуть более 54 процентов", - отметил Виталий Кличко.

Больше новостей о: Виталий Кличко коронавирус в Киеве Защитные костюмы Коронавирус в школе

В Киеве зарегистрировали первых кандидатов мэры, У...
В детсадах Киева 15 групп закрыты на карантин из-з...
В Полтавской области еще одну школу закрыли на кар...
Степанов не мог закупать защитные костюмы по завыш...
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института
В Офисе Президента отрицают, что окружение Зеленского участвовало в коррупционных схемах
Новости
Бойко в Виннице представил кандидатов в депутаты горсовета и кандидата на должность мэра города 19:40
В Одессе задержан мужчина, который зарезал работницу круглосуточной аптеки 19:25
Разумков считает, что сейчас провести выборы на неподконтрольном Донбассе невозможно 19:22
Педагогов обеспечат защитными щитками от коронавируса, - мэр Кличко 19:22
Дети-инвалиды вынуждены выходить на протесты: "Варнава" будет бороться за справедливость 19:14
больше новостей
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта 08:55
Формула начисления пенсий. От чего зависят выплаты и кто может претендовать на самую большую пенсию 05:30 Инфографика
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
больше новостей
Уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok