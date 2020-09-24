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  • Ученики не обязаны проходить тест после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19, — Минобразования
24 сентября 2020, четверг, 18:17 79
Общество 2020-09-24T18:35:17+03:00
Українські Новини
Ученики не обязаны проходить тест после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19, — Минобразования

Ученики не обязаны проходить тест после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19, — Минобразования

Валерия Драгомирова
Минобразования, Обучение в школах, Тест на коронавирус, Коронавирус в школе
Школа. Фото: Pexels
Школа. Фото: Pexels

Ученики, их родители и другие законные представители не обязаны представлять в учреждения общего среднего образования документальные подтверждения о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после самоизоляции.

Об этом говорится в разъяснении Минобразования. 

Отмечаеся, что для лиц, имевших контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней. В случае подтверждения случая СОVID-19 у одного из учеников, остальные ученики соответствующих класса или группы признаются нуждающимися в самоизоляции.

В то же время соответствующие акты не предусматривают ограничений по посещению заведений общего среднего образования в "зеленой", "желтой" или "оранжевой" зонах учениками, которые не являются больными, у которых отсутствуют какие-либо признаки или симптомы заболевания, в частности СОVID-19 и которые находились на самоизоляции исключительно из-за контакта с больным COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в Черкассах учащиеся школы идут на карантин из-за COVID-19 у преподавателя

Тем временем в Полтавской области еще одну школу закрыли на карантин из-за COVID-19. 



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