Ученики не обязаны проходить тест после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19, — Минобразования

Ученики, их родители и другие законные представители не обязаны представлять в учреждения общего среднего образования документальные подтверждения о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после самоизоляции.

Об этом говорится в разъяснении Минобразования.

Отмечаеся, что для лиц, имевших контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней. В случае подтверждения случая СОVID-19 у одного из учеников, остальные ученики соответствующих класса или группы признаются нуждающимися в самоизоляции.

В то же время соответствующие акты не предусматривают ограничений по посещению заведений общего среднего образования в "зеленой", "желтой" или "оранжевой" зонах учениками, которые не являются больными, у которых отсутствуют какие-либо признаки или симптомы заболевания, в частности СОVID-19 и которые находились на самоизоляции исключительно из-за контакта с больным COVID-19.



Как сообщали Українські Новини, в Черкассах учащиеся школы идут на карантин из-за COVID-19 у преподавателя.

Тем временем в Полтавской области еще одну школу закрыли на карантин из-за COVID-19.







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