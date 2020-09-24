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  • В Киеве шесть школ закрыты на карантин, 296 классов на "дистанционке"
24 сентября 2020, четверг, 19:35 494
Политика 2020-09-24T19:35:01+03:00
Українські Новини
В Киеве шесть школ закрыты на карантин, 296 классов на "дистанционке"

В Киеве шесть школ закрыты на карантин, 296 классов на "дистанционке"

Валерия Драгомирова
Киев, дистанционное обучение, Школа на карантине, Коронавирус в школе
Школьники. Фото: pixabay
Школьники. Фото: pixabay

В то время, как Киев перешел в "желтую" зону, количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 1 до 6, переведенных на дистанционное обучение классов - уменьшилось на 30 до 296 по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Так, по состоянию на 24 сентября 6 школ закрыты на карантин и 296 классов переведены на дистанционное обучение.

Сообщается, что коронавирусом болеют 331 ученик и 174 учителя.

Также в столице временно закрыты 3 учреждения дошкольного образования и 22 группы.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, 23 сентября количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 5, переведенных на дистанционное обучение классов также не изменилось и составило 326.

При этом было закрыто 1 учреждение дошкольного образования и 15 групп.

Кроме того, ученики не обязаны проходить тест после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19. 

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