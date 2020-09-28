Навальный подтвердил слухи о своей "секретной" встрече с Меркель

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который был отравлен и проходил лечение в немецкой клинике "Шарите", подтвердил слухи о том, что он встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом Навальный сообщил на своей странице в Twitter. Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о том, что Меркель тайно приезжала к Навальному в больницу, и эта встреча проходила в условиях строжайшей секретности. Однако, сам Навальный заявил, что встреча действительно состоялась, но ни о какой секретности речь не шла. "Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", – написал Навальный в Twitter. По утверждению издания Spiegel, визит Меркель подтверждает солидарность немецкого правительства с Навальным, и сигнализирует про внимание Меркель к ситуации в России. Как сообщали Українські новини, разработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным. Также 7 сентября Навального вывели из комы.