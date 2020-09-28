Навальный подтвердил слухи о своей "секретной" встрече с Меркель

Алексей Навальный подтвердил, что Меркель посещала его в больнице. Фото: Instagram/navalny

Алексей Навальный подтвердил, что Меркель посещала его в больнице. Фото: Instagram/navalny

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о том, что Меркель тайно приезжала к Навальному в больницу, и эта встреча проходила в условиях строжайшей секретности.

Однако, сам Навальный заявил, что встреча действительно состоялась, но ни о какой секретности речь не шла.

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", – написал Навальный в Twitter.

По утверждению издания Spiegel, визит Меркель подтверждает солидарность немецкого правительства с Навальным, и сигнализирует про внимание Меркель к ситуации в России.

Как сообщали Українські новини, разработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным.

Также 7 сентября Навального вывели из комы.

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