Разработчик "Новичка" извинился перед Алексеем Навальным

Один из разработчиков боевого яда "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, который был отравлен этим веществом.

Об этом ученый-химик заявил в эфире телеканалу "Дождь", передает DW.



"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился", - сказал он.

Мирзаянов, проживающий в США с 1995 года, отметил, что всю свою последующую жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов. В беседе с "Дождем" ученый сообщил, что в 1993 году он встречался с человеком, который пережил отравление "Новичком", и симптомы у этого человека были похожи на те, которые описал Навальный в своем посте в Instagram.

"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - сказал Мирзаянов, отметив, что на восстановление Навальному может потребоваться до года.



19 сентября Алексей Навальный написал в Instagram пост о своем восстановлении.

По словам политика, он еще не может самостоятельно налить себе воды или пользоваться телефоном, но отметил, что еще недавно был не в состоянии разговаривать и никого не узнавал.

"Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова", - рассказал Навальный.



По словам оппозиционера, у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но сейчас он уже понимает, что перед ним лестница, "а раньше бы просто тупо стоял и смотрел".



Как сообщали Українські Новини, в Германии указали на российский след в отравлении Навального.



Кроме того, Евросоюз призывает к международному совместному ответу России на отравление оппозиционера Алексея Навального и оставляет за собой право ввести санкции.

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