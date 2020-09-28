Навальний підтвердив чутки про свою "секретну" зустріч з Меркель

Олексій Навальний підтвердив, що Меркель відвідувала його в лікарні. Фото: Instagram/navalny

Олексій Навальний підтвердив, що Меркель відвідувала його в лікарні. Фото: Instagram/navalny

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який потрапив у реанімацію через отруєння підтвердив чутки про те, що він зустрічався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це Навальний повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Раніше німецьке видання Spiegel повідомило про те, що Меркель таємно приїздила до Навального в лікарню, і ця зустріч проходила в умовах найсуворішої таємності.

Однак сам Навальний заявив, що зустріч дійсно відбулася, але ні про яку секретності мова не йшла.

"Зустріч була, але не варто називати її "секретною". Швидше, приватна зустріч і розмова з сім'єю. Я дуже вдячний канцлеру Меркель за те, що вона відвідала мене в лікарні", - написав Навальний у Twitter.

За твердженням видання Spiegel, візит Меркель підтверджує солідарність німецького уряду з Навальним, і сигналізує про увагу Меркель до ситуації в Росії.

Як повідомляли Українські Новини, після отруєння в серпні цього року російського опозиціонера Олексія Навального в німецькій клініці "Шаріте" вивели зі штучної коми.

Також у зв'язку з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального євродепутати закликали ЄС посилити санкції проти Кремля і заблокувати газопровід "Північний потік-2".

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