Навальний підтвердив чутки про свою "секретну" зустріч з Меркель

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який потрапив у реанімацію через отруєння, підтвердив чутки про те, що він зустрічався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це Навальний повідомив на своїй сторінці в Twitter. Раніше німецьке видання Spiegel повідомило про те, що Меркель таємно приїздила до Навального в лікарню, і ця зустріч проходила в умовах найсуворішої таємності. Однак сам Навальний заявив, що зустріч дійсно відбулася, але ні про яку секретності мова не йшла. "Зустріч була, але не варто називати її "секретною". Швидше, приватна зустріч і розмова з сім'єю. Я дуже вдячний канцлеру Меркель за те, що вона відвідала мене в лікарні", - написав Навальний у Twitter. За твердженням видання Spiegel, візит Меркель підтверджує солідарність німецького уряду з Навальним, і сигналізує про увагу Меркель до ситуації в Росії. Як повідомляли Українські Новини, після отруєння в серпні цього року російського опозиціонера Олексія Навального в німецькій клініці "Шаріте" вивели зі штучної коми. Також у зв'язку з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального євродепутати закликали ЄС посилити санкції проти Кремля і заблокувати газопровід "Північний потік-2".