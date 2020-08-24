Немецкие медики признали, что Навальный был отравлен

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом сообщила берлинская клиника Сharite, в которую транспортировали Навального. Конкретное вещество в настоящее время не известно, продолжается дальнейший анализ. Действие яда в организме Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях, подчеркнули в Сharite. "Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы" - говорится в сообщении клиники. По данным Сharite, Навальный по-прежнему находится в реанимации в состоянии искусственной комы, но серьёзной опасности для его жизни сейчас нет. Как сообщали Українські Новини, Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Кроме того, Навальный после отравления может утратить дееспособность на несколько месяцев. Сперва врачи не разрешали перевозить Навального в Германию. Однако после врачи омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой находится Алексей Навальный, не возражали против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось.