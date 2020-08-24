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24 августа 2020, понедельник, 19:26 33
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Українські Новини
Немецкие медики признали, что Навальный был отравлен

Немецкие медики признали, что Навальный был отравлен

Ольга Фандорина
Германия, Отравление, Алексей Навальный, Отравление ядом
Навальный Алексей. Фото: Юрий Кочетков / ТАСС
Навальный Алексей. Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом сообщила берлинская клиника Сharite, в которую транспортировали Навального.

Конкретное вещество в настоящее время не известно, продолжается дальнейший анализ. Действие яда в организме Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях, подчеркнули в Сharite.

"Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы" - говорится в сообщении клиники.  

По данным Сharite, Навальный по-прежнему находится в реанимации в состоянии искусственной комы, но серьёзной опасности для его жизни сейчас нет.

Как сообщали Українські Новини, Алексея Навального госпитализировали с отравлением.

Кроме того, Навальный после отравления может утратить дееспособность на несколько месяцев.

Сперва врачи не разрешали перевозить Навального в Германию.

Однако после врачи омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой находится Алексей Навальный, не возражали против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось.

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