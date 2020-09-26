Как изменятся цены в случае резкого подорожания доллара. Аналитики дали прогноз на 2021

В то время, как осенью доллар начал дорожать, его курс в Украине в 2021 может достигнуть отметки в 30 гривен, однако большинство аналитиков не дают прогнозов резкого скачка валюты в следующем году. О прогнозе курса валюты пишет Обозреватель.

Каким будет курс доллара в 2021-м

Oxford Eсonomics на днях пересмотрел свои оценки ситуации в Украине. Они считают, что отношения с МВФ могут ухудшиться, а это создает большие макрофинансовые риски. "Потеря импульса к реформам после недавних перестановок в Кабинете министров и НБУ может все же напрячь отношения с МВФ во время текущей резервной программы", – говорится в отчете.

В результате аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

С этой точки зрения наше правительство можно считать наиболее пессимистично настроенным. Аналитик Владимир Мазуренко в свою очередь уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

"Сейчас у нас сложная экономическая ситуация и нам нужно понимать, что без девальвации гривни выполнить даже тот дефицитный бюджет будет очень сложно. Думаю, что есть два сценария развития ситуации. Первый – будем иметь плавный рост в следующем году и дойдем в конкретные дни до 29 грн/$. Второй вариант – можем получить ревальвацию до 26,5 грн/$", – считает Владимир Мазуренко.

Ситуация будет зависеть от позиции Национального банка, сотрудничества с МВФ, восстановления мировой экономики, объема инвестиций в развивающиеся страны и т.д.

Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$. "Я не думаю, что будут причины для значительной девальвации или ревальвации гривни. В целом высокая плановая инфляция и значительный рост ВВП после падения свидетельствуют о том, что должен значительно подорожать и доллар. Однако в условиях всех сложившихся ситуаций, думаю, мы не будем видеть значительной девальвации", – прогнозирует эксперт.

Что и как может измениться

Инфляция будет расти следом за курсом. В Украине примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Следом за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания.

По подсчетам аналитика Владимира Мазуренко, при резком подорожании доллара до 29 грн/$ рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 0,8 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 1,6 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 29 грн может вырасти в цене на 25-40 копеек).

Следом за газом и бензином, но с определенным отставанием, начнут расти в цене и другие коммунальные услуги: горячая вода, отопление и даже холодная вода и электроэнергия.

Как могут измениться цены при курсе в 30 грн/$:

бананы: с 27 до 31,9 грн за кг;

общий рост цен: с 5 до 7,3% в 2020 году;

К примеру, килограмм бананов в супермаркетах в среднем стоит $1-1,1. Если сейчас это 27 грн, то к концу следующего года – 31,9 грн за килограмм.

Квартиры и машины. В Украине рынок недвижимости и авто также привязан к стоимости доллара. Все цены зафиксированы в американской валюте, хотя и платятся в гривнях. К примеру, квартира в Киеве, которая сейчас продается за 810 тыс. грн, – до 870 тыс. грн.

Как сообщали Українські Новини, экономист Тарас Козак не рекомендует вкладывать все свои средства в доллары или в евро.

Также экономист дал прогноз относительно курс доллара. Зимовец заявил, что пока сложно сказать, когда доллар остановится, но что он остановится — это точно.

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