Зеленский посетит Донбасс с верховным представителем ЕС Боррелем и президентом Евросовета Мишелем, – МИД

Президент Зеленский посетит Донбасс с Жозепом Боррелем и Шарлем Мишелем

Президент Зеленский посетит Донбасс с Жозепом Боррелем и Шарлем Мишелем

В то время как больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Президента Украины Владимира Зеленского, стало известно, что верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель и президент Европейского совета Шарль Мишель вместе с Президентом Владимиром Зеленским в ближайшее время посетят Донбасс, хотя совместный визит руководителей институтов ЕС в Украину не смог состояться 26 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Визит в Украину главы Европейского Совета Шарля Мишеля совместно с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, который был запланирован на 26 сентября 2020 и предусматривал посещение восточных регионов страны, отсрочен.

Украина и ЕС уже начали согласование новых дат такого визита, который остается актуальным и важным для обеих сторон. Надеемся, что это мероприятие сможет состояться уже скоро с учетом рабочих графиков руководителей институтов ЕС и Президента Украины", – сказано в ответе на запрос агентства.

Визит пришлось перенести в связи с вынужденной самоизоляцией Мишеля из-за контакта с заболевшим коронавирусом COVID-19.

После получения им отрицательного результата теста Евросовет решил провести свое заседание 1-2 октября, поскольку назначенное на 24-25 сентября не состоялось.

В то же время 1 октября в Брюсселе (Бельгия) должен был состояться саммит "Украина – ЕС".

В день, когда Мишель должен был посетить Донбасс, он провел телефонный разговор с Зеленским и договорился перенести саммит на 6 октября.

Как сообщали Українські новини, Боррель сказал Зеленскому, что ЕС это не банкомат.

Также представительство ЕС в Украине убрало с сайта слова о том, что "ЕС - не банкомат".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости