Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского, — соцопрос

65,6% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой среди жителей подконтрольной территории Донецкой области и 56,7% - Луганской негативно оценивают работу Президента Владимира Зеленского, в то время, как 20% переселенцев в Украине хотят вернуться домой, а 39% — нет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного в пресс-центре Українських Новин.

В Донецкой области 35,7% опрошенных негативно оценили работу Зеленского в должности Президента, 29,9% - скорее негативно, 16,4% - скорее позитивно, 2,9% - позитивно, а 15,1% затруднились ответить.

В Луганской области 31,4% респондентов оценили работу Зеленского скорее негативно, 25,3% - негативно, 15,4% - скорее позитивно, 1,9% - позитивно, еще 26% затруднились ответить.

Кроме того, 74,8% опрошенных жителей Донецкой области и 71,5% в Луганской считают, что руководство страны ведет Украину в неправильном направлении.

Опрос проводился 2-13 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольных территорий Донецкой области и 800 – Луганской методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3% в результатах по Донецкой области и 3,5% - Луганской.

Как сообщали Українськi Новини, почти половина украинцев считают наибольшей проблемой для страны коррупцию, а 43% – войну на Донбассе.

Также почти половина украинцев поддерживают предоставление Донбассу автономии.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости