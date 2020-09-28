Херсонский губернатор Гусев купил квартиру в кредит

Глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев купил квартиру в кредит.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Сейчас мы с женой приобрели в кредит квартиру. Предварительное соглашение подписали еще в 2018 году, когда я работал в банковской сфере и мог себе это позволить", - сообщил Гусев.

Он отметил, что в течение последнего года не смог осуществлять платежи и жена взяла кредит.

"Это самое крупное приобретение нашей семьи",- добавил губернатор.

Глава области также сообщил, что передвигается на автомобиле Toyota Camry 2007 года выпуска.

Как сообщали Українськi Новини, Гусев заявил, что 28-килограммовый арбуз, который он подарил премьер-министру Денису Шмыгалю во время его визита в регион, съели всем составом Кабинета Министров на заседании правительства.

Как сообщали Українськi Новини, Херсонская область намерена представить концепцию нового украинского села 7 октября в Кабинете Министров.

Глава Херсонской областной администрации Юрий Гусев не намерен участвовать в местных выборах 25 октября.

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