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28 сентября 2020, понедельник, 16:45 177
Экономика 2020-09-28T16:45:01+03:00
Українські Новини
Херсонская область представит в Кабмине концепцию нового украинского села

Херсонская область представит в Кабмине концепцию нового украинского села

Кира Молчанова
Кабмин, Херсонская область, Село, Юрий Гусев
Юрий Гусев. Фото: facebook.com/Husyev
Юрий Гусев. Фото: facebook.com/Husyev

Херсонская область намерена представить концепцию нового украинского села 7 октября в Кабинете Министров.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев.

"Мы разработали концепцию нового украинского села, и уже 7 октября мы планируем представить ее на уровне правительства", - сказал он.

Также он сообщил, что Херсонская область уже построила ряд объектов в рамках национальной программы Президента "Большое Строительство".

"В июне 2020 года во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины торжественно открыл поле "Днепр" стадиона "Энергия" в Новой Каховке и это был первый полностью завершенный объект всеукраинской программы "100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов". Сейчас мы полностью завершили работы уже на 9 таких объектах", - сказал Гусев.

Он добавил, что руководство страны поручило херсонской областной власти закончить строительство первой очереди мостоперехода ХБК-Таврический.

"Немедленно были возобновлены работы на объекте, а 17 сентября парламент проголосовал за изменения в бюджет, которыми предусмотрено 300 млн гривен на достройку мостоперехода. До 1 мая следующего года, как поручил Президент, мы должны запустить движение по первой очереди мостоперехода", - отметил глава области.

Губернатор подчеркнул, что пока остается нерешенным вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Херсон", которая находится в эксплуатации более 35 лет и за это время капитально не ремонтировалась.

Как сообщали Українськi Новини, глава Херсонской областной администрации Юрий Гусев не намерен участвовать в местных выборах 25 октября.

Кроме того, он хочет создать в Херсонской области игорную зону.

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