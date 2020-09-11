Потерпевшая от наезда тещи телеведущего Притулы за неделю до суда перенесла операцию, еще одна запланирована, а ее сын получил психотравму, – защита

Потерпевшая от наезда тещи телеведущего Притулы за неделю до суда перенесла операцию, еще одна запланирована,

Защита потерпевшей от наезда на автомобиле тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник заявляет, что за неделю до суда она перенесла операцию, еще одна операция запланирована на ближайшее время, а ее сын после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) имеет психологическую травму.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель потерпевших Юрий Сухов.

"Сын более-менее себя чувствует, но у него есть психологическая травма", - сказал юрист.

Также он сообщил, что за неделю до заседания суда по делу Сопельник, потерпевшая перенесла операцию и чувствует себя не очень хорошо. Еще одна операция должна состоятся в ближайшем будущем.

По словам адвоката, потерпевшая передвигается только по квартире, однако он надеется, что она примет участие в судебном заседании 28 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, Дарницкий районный суд г. Киева 28 сентября продолжит рассмотрение дела в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник о наезде на автомобиле в августе 2019 года на 2 человек в Киеве.

Подозреваемая в наезде на людей теща кандидата в мэры Киева Притулы не явилась в суд. Суд по делу тещи Притулы был назначен на 20 августа на 11:30. Она обвиняется в совершении ДТП, из-за которого пострадала мать с ребенком.

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