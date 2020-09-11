Потерпевшая от наезда тещи телеведущего Притулы за неделю до суда перенесла операцию, еще одна запланирована, а ее сын получил психотравму, – защита

Защита потерпевшей от наезда на автомобиле тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник заявляет, что за неделю до суда она перенесла операцию, еще одна операция запланирована на ближайшее время, а ее сын после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) имеет психологическую травму. Об этом Українським Новинам сообщил представитель потерпевших Юрий Сухов. "Сын более-менее себя чувствует, но у него есть психологическая травма", - сказал юрист. Также он сообщил, что за неделю до заседания суда по делу Сопельник, потерпевшая перенесла операцию и чувствует себя не очень хорошо. Еще одна операция должна состоятся в ближайшем будущем. По словам адвоката, потерпевшая передвигается только по квартире, однако он надеется, что она примет участие в судебном заседании 28 сентября. Как сообщали Українськi Новини, Дарницкий районный суд г. Киева 28 сентября продолжит рассмотрение дела в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник о наезде на автомобиле в августе 2019 года на 2 человек в Киеве. Подозреваемая в наезде на людей теща кандидата в мэры Киева Притулы не явилась в суд. Суд по делу тещи Притулы был назначен на 20 августа на 11:30. Она обвиняется в совершении ДТП, из-за которого пострадала мать с ребенком.