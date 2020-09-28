Производители молока прогнозируют снижение цен на свою продукцию к середине октября. Какие цены на "молочку" о

Ассоциация производителей молока прогнозирует рост цен на молоко на около 10 копеек до 10,34 гривны/кг до 15 октября.

Об этом говорится в сообщении АПМ, передают Українськi Новини.

"Цены на молоко небольшими шагами движутся вверх. На данный момент они практически восстановились до показателей, которые были в начале года. За месяц средняя цена добавила 20 коп. до 10,24 гривны/кг... В перспективе следующих 2-х недель ожидается дальнейший рост, однако меньшими темпами - около 10 копеек", - сказано в нем.

В частности, за сентябрь молоко экстракласса подорожало на21 копейку до 10,85 гривны/кг, высшего класса - на 22 копейки до 10,3 гривны/кг, первого класса - на 17 копеек до 9,56 гривны/кг.

Однако эксперты отметили, что дальнейший рост цен на молоко больше 10 копеек выглядит сомнительным, несмотря на дефицит молока.

Основным противодействующим фактором является недостаточный спрос, который сейчас определяется большим падением уровня доходов населения и инфляционными процессами, которые набирают обороты.

АПМ заявила, что также осложняет ситуацию большой процент конкурентного импорта молочной продукции и угроза повторного введения жесткого карантина.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-марте 2020 года Украина увеличила импорт молочной продукции в 2,7 раза, или на 42,2 млн долларов, до 67,4 млн долларов, сократив при этом экспорт этой продукции на 9,3%, или на 17,2 млн долларов до 44,7 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Однако в середине июля начали повышаться цены на молоко-сырье высшего и первого сортов.

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