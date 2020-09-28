Виробники молока прогнозують ріст цін . Які ціни на "молочку" очікувати в жовтні

Асоціація виробників молока прогнозує зростання цін на молоко на близько 10 копійок до 10,34 гривні/кг до 15 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні АВМ, передають Українські Новини.

"Ціни на молоко невеликими кроками рухаються вгору. Зараз вони практично відновилися до показників, які були на початку року. За місяць середня ціна додала 20 коп. до 10,24 гривні/кг ... У перспективі наступних 2-х тижнів очікується подальше зростання, проте меншими темпами - близько 10 копійок", - сказано в ньому.

Зокрема, за вересень молоко екстракласу подорожчало на 21 копійку до 10,85 гривні/кг, вищого класу - на 22 копійки до 10,3 гривні/кг, першого класу - на 17 копійок до 9,56 гривні/кг.

Однак експерти зазначили, що подальше зростання цін на молоко більше ніж на 10 копійок виглядає сумнівним, попри дефіцит молока.

Основним протидійним фактором є недостатній попит, який зараз визначається великим падінням рівня доходів населення та інфляційними процесами, які набирають обертів.

АВМ заявила, що також ускладнює ситуацію великий відсоток конкурентного імпорту молочної продукції та загроза повторного введення жорсткого карантину.

Як повідомляли Українськi Новини, в січні-березні 2020 року Україна збільшила імпорт молочної продукції в 2,7 раза, або на 42,2 млн доларів, до 67,4 млн, скоротивши при цьому експорт цієї продукції на 9,3%, або на 17,2 млн доларів до 44,7 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Однак в середині липня почали підвищуватися ціни на молокосировину вищого і першого сортів.

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