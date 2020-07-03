В Украине начали повышаться цены на молоко

В то время, как в Украине подешевел картофель, начали повышаться цены на молоко-сырье высшего и первого сортов. Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей молока.

Так, сообщается, что средняя цена экстрасорта осталась без изменений - 10,1 грн/кг., Высшего выросла на 13 коп., до 9,70 грн/кг, первого - на 17 коп., до 9,09 грн/кг. Средневзвешенная цена трех сортов добавила 10 коп. и составляет 9,63 грн/кг.

Колебания цен на экстрасорт в регионах остаются без существенных изменений: западный - 9,50-9,80 грн/кг; восточный - 9,7-9,90 грн/кг; северный - 9,80-10,15 грн/кг, южный - 9,7-10,30 грн/кг, центральный - 10,0-10,15 грн/кг.

"В общем можно констатировать начало восходящего ценового тренда. Происходит это еще не по всей стране, активно - в западных областях. Рост составляет около 10-20 коп. Характер роста цен в текущем году остается труднопрогнозируемой из-за непредсказуемости восстановления как мирового, так и внутреннего спроса. Впрочем, сезонный рост цен, как и в предыдущие годы будет иметь место, ведь дефицит сырья который наблюдался в прошлом году не просто никуда не делся, но и продолжает расти в нынешнем году. В частности, за 5 месяцев в Украине произведено на 3,6% меньше молока, чем в прошлом году. Потери отмечаются как в промышленном (-1,2%), так и в приусадебном секторах (4,7%)", - говорится в сообщении.

Динамика цен на молоко

Как сообщали Українські Новини, в конце июня на украинских оптовых рынках существенно подешевел картофель из-за увеличения предложения картофеля нового урожая.

Ранее в Украине рекордно подорожали укроп и петрушка.