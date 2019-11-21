Украина нарастила импорт молочки на 50%

Союз молочных предприятий Украины (СМП) заявляет, что в январе-сентябре 2019 года Украина сократила экспорт молочной продукции на 7,5%, или на 8,49 тыс. тонн, до 105,304 тыс. тонн на сумму 223,104 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом говорилось в материалах презентации СПМ в ходе конференции "Молочный бизнес- 2019", передают Українськi Новини.

Согласно данным СПМ, за указанный период экспорт молока и сливок несгущенных увеличился на 23,8% до 19,19 тыс. тонн, молока сгущенного и сухого - на 5,9% до 30,92 тыс. тонн, кисломолочной продукции - на 12,9% до 4,54 тыс. тонн, мороженого - на 2,8% до 5,93 тыс. тонн, при этом сократился экспорт молочной сыворотки на 17,3% до 19,46 тыс. тонн, масла животного происхождения - на 34,7% до 15,17 тыс. тонн, сыров - на 15% до 5,14 тыс. тонн и казеина - на 23,6% до 4,95 тыс. тонн.

Глава совета директоров СМП Вадим Чагаровский отметил, что Украина осуществляет экспорт молочной продукции, когда на протяжении весны-лета накапливаются излишки молока-сырья, однако в 2019 году таких избытков не было.

"Экспорт осуществлялся, когда были избытки сырья, и они в начале 2000-х годов составляли 800 тыс. тонн... В 2019 году впервые избытков не было, впервые уже в июле начали расти цены на молоко, потому что был повышенный рост спроса и цены на сырье", - прокомментировал он.

При этом, по данным СМП, за 9 месяцев 2019 года Украина увеличила импорт молочной продукции на 49%, или на 8,67 тыс. тонн, до 26,39 тыс. тонн на сумму 93,5 млн долларов по сравнению с 9 месяцами 2018 года.

В частности, вырос импорт молока и сливок несгущенных в 2,4 раза до 1,88 тыс. тонн, кисломолочной продукции - на 30% до 4,47 тыс. тонн, молочной сыворотки - на 20,2% до 1,87 тыс. тонн, масла животного происхождения - на 69% до 1,33 тыс. тонн, сыров - на 61,4% до 14,9 тыс. тонн, мороженого - на 28,6% до 346 тонн и казеина - в 3 раза до 69 тонн.

Сокращение объемов импорта наблюдалось только в категории молока сгущенного и сухого на 5,9% до 1,54 тыс. тонн.

По словам Чагаровского, при нынешнем темпе роста, например, импорт сыров до конца года может составить более 20 тыс. тонн.

Кроме того, на данный момент предприятия исчерпали выделенные на 2019 год квоты на беспошлинные поставки в ЕС сливочного масла (квота составила 2,4 тыс. тонн), на 39% - квоты на обработанную продукцию из молока (2 тыс. тонн), на 30% - на сухое молоко (3,6 тыс. тонн), на 15% - на молоко, сливки, йогурты (9,2 тыс. тонн), на 2% - на обработанную продукцию из сливок (420 тонн).

Как сообщали Українськi Новини, в октябре средние потребительские цены на молоко повысились на 1,7%, или на 0,41 гривны, до 25,14 гривны/литр по сравнению с сентябрем.

Тем временем Ассоциация производителей молока (АПМ) отмечает массовые случаи подмены молокопереработчиками молочного белка растительным в своей продукции без указания соответствующей информации на этикетке в 2018 году.