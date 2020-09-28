У Борислава Березы диагностировали COVID-19

В то время как в Украине почти на треть увеличили количество проводимых ПЦР и ИФА тестирований, заражение коронавирусом выявили у лидера "Эко партии Березы" и кандидата в мэры Киева Борислава Березы.

Как передают Українські Новини, об это Береза написал в своем Telegram-аккаунте.

По словам Березы, анализы с положительным результатам пришли недавно. По это причине было принято решение вместе с членами семьи уйти на самоизоляцию.

"Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются, хотя эфиры по скайпу останутся. Все остальное ставим на паузу", — написал он.

Береза также отметил, что коронавирус не затронул его троих детей.

Как сообщали Українські Новини, накануне заражение коронавирусом подтвердили у главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Также сообщалось, что положительный результат теста на COVID-19 получил беспартийный народный депутат Муса Магомедов.

Кроме того, коронавирусом заразился член депутатской группы "За майбутнє" Иван Чайкивский, который из-за болезни уходит на двухнедельную самоизоляцию.

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