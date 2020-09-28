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28 сентября 2020, понедельник, 11:30 405
Общество 2020-09-28T11:32:15+03:00
Українські Новини
Минздрав за сутки уменьшил количество тестов на коронавирус на треть

Минздрав за сутки уменьшил количество тестов на коронавирус на треть

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус, ПЦР-тест
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Пока в Украине падает заболеваемость, 27 сентября было проведено 16 533 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 31,3% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 3 779 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 21% меньше по сравнению с 26 сентября.

Об этом  сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 20 312 тестирований, из них 16 533 методом ПЦР, а также 3 779 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 226 508 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 28 сентября поступило 2 576 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 266 768 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, украинские врачи показали, как коронавирус изменяет легкие инфицированных.

Также сегодня в Украине обновили зоны карантина.

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