Минздрав за сутки уменьшил количество тестов на коронавирус на треть

Пока в Украине падает заболеваемость, 27 сентября было проведено 16 533 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 31,3% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 3 779 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 21% меньше по сравнению с 26 сентября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 20 312 тестирований, из них 16 533 методом ПЦР, а также 3 779 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 226 508 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 28 сентября поступило 2 576 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 266 768 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, украинские врачи показали, как коронавирус изменяет легкие инфицированных.

Также сегодня в Украине обновили зоны карантина.

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