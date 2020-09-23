Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом

После информации о том, что у депутата от партии "Слуга народа" Анатолия Драбовского диагностировали COVID-19, коронавирусом нового типа заболел нардеп от группы "За майбутнє" Иван Чайкивский.

Как передают Українські Новини, об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

По словам Чайкивского, накануне ему стало известно о заражении коронавирусом, тест на COVID-19 дал положительный результат.

"То, что иногда кажется далеким, на самом деле гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на 2-3 недели поработать дистанционно", — написал депутат.

Как сообщали Українські Новини, ранее о заражении коронавирусом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

Также сообщалось, что фракционный депутат "Слуги народа" Роман Грищук заразился коронавирусом вместе со своей супругой.

Кроме того, в Киеве за минувшие сутки диагностировали более трех сотен новых случаев коронавируса.

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