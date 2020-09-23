Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом

После информации о том, что у депутата от партии "Слуга народа" Анатолия Драбовского диагностировали COVID-19, коронавирусом нового типа заболел нардеп от группы "За майбутнє" Иван Чайкивский. Как передают Українські Новини, об этом депутат написал на своей странице в Facebook. По словам Чайкивского, накануне ему стало известно о заражении коронавирусом, тест на COVID-19 дал положительный результат. "То, что иногда кажется далеким, на самом деле гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на 2-3 недели поработать дистанционно", — написал депутат. Как сообщали Українські Новини, ранее о заражении коронавирусом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк. Также сообщалось, что фракционный депутат "Слуги народа" Роман Грищук заразился коронавирусом вместе со своей супругой. Кроме того, в Киеве за минувшие сутки диагностировали более трех сотен новых случаев коронавируса.