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23 сентября 2020, среда, 18:21 397
Верховная Рада и партии 2020-09-23T18:21:09+03:00
Українські Новини
Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом

Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом

Константин Долгий
Верховная Рада Украины, Covid-19, Коронавирус в Раде, Пандемия коронавируса, Иван Чайкивский
Депутат Иван Чайкивский. Фото: Иван Чайкивский / Facebook
Депутат Иван Чайкивский. Фото: Иван Чайкивский / Facebook

После информации о том, что у депутата от партии "Слуга народа" Анатолия Драбовского диагностировали COVID-19, коронавирусом нового типа заболел нардеп от группы "За майбутнє" Иван Чайкивский.

Как передают Українські Новини, об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

По словам Чайкивского, накануне ему стало известно о заражении коронавирусом, тест на COVID-19 дал положительный результат.

"То, что иногда кажется далеким, на самом деле гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на 2-3 недели поработать дистанционно", — написал депутат.

Как сообщали Українські Новини, ранее о заражении коронавирусом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

Также сообщалось, что фракционный депутат "Слуги народа" Роман Грищук заразился коронавирусом вместе со своей супругой.

Кроме того, в Киеве за минувшие сутки диагностировали более трех сотен новых случаев коронавируса.

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