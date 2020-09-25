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25 сентября 2020, пятница, 20:56 166
Верховная Рада и партии 2020-09-25T20:56:33+03:00
Українські Новини
COVID-19 выявили у беспартийного нардепа Магомедова

COVID-19 выявили у беспартийного нардепа Магомедова

Константин Долгий
Муса Магомедов, Верховная Рада Украины, коронавирус в Украине, Коронавирус в Раде, Пандемия коронавируса
Муса Магомедов. Фото: Муса Магомедов / Facebook
Муса Магомедов. Фото: Муса Магомедов / Facebook

В то время как в Украине за минувшие сутки смертность от COVID-19 увеличилась на треть, коронавирусом нового типа заболел народный депутат Верховной Рады Муса Магомедов, о чем он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам депутата, накануне он почувствовал ухудшение своего самочувствия, у него поднялась температура и появилось легкое головокружение.

"Решил перестраховаться и сдал анализы на COVID-19. Результат положительный", — отметил Магомедов.

Депутат добавил, что сейчас он продолжает связываться со всеми людьми, кто мог контактировать с ним в последнее время.

Как сообщали Українські Новини, ранее коронавирусом заразился народный депутат от группы "За майбутнє" Иван Чайкивский, который в связи с произошедшим уходит на дистанционную работу и самоизоляцию.

Также сообщалось, что диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 поставили депутату партии "Слуги народа" Анатолию Драбовскому, о чем сообщил его коллега из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Кроме того, коронавирусом нового типа заболел депутат Иван Крулько из Всеукраинского объединения "Батькивщина".

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