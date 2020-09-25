COVID-19 выявили у беспартийного нардепа Магомедова

В то время как в Украине за минувшие сутки смертность от COVID-19 увеличилась на треть, коронавирусом нового типа заболел народный депутат Верховной Рады Муса Магомедов, о чем он рассказал на своей странице в Facebook. По словам депутата, накануне он почувствовал ухудшение своего самочувствия, у него поднялась температура и появилось легкое головокружение. "Решил перестраховаться и сдал анализы на COVID-19. Результат положительный", — отметил Магомедов. Депутат добавил, что сейчас он продолжает связываться со всеми людьми, кто мог контактировать с ним в последнее время. Как сообщали Українські Новини, ранее коронавирусом заразился народный депутат от группы "За майбутнє" Иван Чайкивский, который в связи с произошедшим уходит на дистанционную работу и самоизоляцию. Также сообщалось, что диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 поставили депутату партии "Слуги народа" Анатолию Драбовскому, о чем сообщил его коллега из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Кроме того, коронавирусом нового типа заболел депутат Иван Крулько из Всеукраинского объединения "Батькивщина".