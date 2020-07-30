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30 июля 2020, четверг, 17:42 329
Силовые структуры 2020-07-30T18:00:15+03:00
Українські Новини
СБУ выявила растрату 2 млн госсредств из-за приобретения некачественных тест-систем для диагностики Covid-19

СБУ выявила растрату 2 млн госсредств из-за приобретения некачественных тест-систем для диагностики Covid-19

Елизавета Драбкина
СБУ, Закупки, Коронавирус, Тест-системы
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Служба безопасности Украины выявила растрату свыше 2 млн гривен государственных средств вследствие приобретения некачественных тест-систем для диагностики коронавируса в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность должностных лиц Государственного учреждения "Херсонский областной лабораторный центр МЗ Украины", причастных к приобретению некачественных медсредств для диагностики COVID-19 молекулярно-генетическим методом", - сказано в нем.

По предварительной версии, госучреждение заключило договор с одной из коммерческих структур на поставку 35 тыс. единиц тест-систем.

"Установлено, что приобретенные тесты являются не рекомендованными к использованию в медучреждениях на основании исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины, - сказано в сообщении.

Отмечается, что противоправная деятельность должностных лиц могла привести к некорректным результатам диагностирования, что угрожало здоровью граждан, а также нанесло государству ущерб более чем на 2 млн гривен.

Указано, что из-за выявления сотрудниками СБУ фактов противоправной деятельности гражданам, которым провели диагностику некачественными медсредствами, проведено повторное исследование состояния их здоровья с использованием тестов, утвержденных Центром общественного здоровья.

По материалам СБУ Херсонской местной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ открыла уголовные производства против 6 компаний-поставщиков медсредств врачам для борьбы с коронавирусом.

Тем временем клиника VERDE Medical Clinic начала ПЦР-тестирование пассажиров на коронавирус в Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского.

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