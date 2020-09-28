Харьковский теризбирком зарегистрировал 15 кандидатов в мэры. Полный список

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия Харьковского района Харьковской области зарегистрировала кандидатами в мэры Харькова мэра Геннадия Кернеса от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера от партии "Слуга народа" и еще 13 человек.

Об этом говорится в ответе теризбиркома на запрос Українських Новин.

От "Блока Юлии Светличной "Вместе" зарегистрирован депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк; президент ОО "Украинская Федерация Бразильского Джиу-Джитсу", Георгий Лаговский от "Удара Виталия Кличко"; гендиректор коллективного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр" Акварена" Игорь Приходько от "Всеукраинского объединение "Батьківщина"; председатель ОО "За свой выбор", Ирина Денисова от "За будущее".

Кроме того, зарегистрирован кандидатом в мэры депутат Верховной Рады Александр Фельдман от "Оппозиционной платформы – За жизнь", соучредитель организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана" Олег Абрамичев от "Европейской Солидарности", первый проректор частного вуза "Харьковская школа архитектуры", председатель ОО "Городские реформы" Александра Нарыжная от "Голоса".

Также зарегистрированы Сергей Кушнарев от "Победы Пальчевского" и Никита Соловьев от "Демократичной сокиры".

Помимо этого, зарегистрированы самовыдвиженцы: бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский, экс-директор "Харьковгоргаза" Валерий Безлепкин, юрист Владимир Пилипенко.

Как сообщали Українськi Новини, 15 человек подали заявление на регистрацию кандидатами в мэры Харькова.

22 сентября Харьковский теризбироком получил первую заявку на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.

На данный момент действующий мэр Геннадий Кернес находится в немецкой клинике "Шарите".



Известно, что у Кернеса коронавирус и двухстороннее воспаление легких.

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