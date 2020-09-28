подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
28 сентября 2020, понедельник, 05:15 226
Финансы 2020-09-28T05:15:01+03:00
Українські Новини
Доллар в Украине продолжает расти: каким будет курс в начале недели

Доллар в Украине продолжает расти: каким будет курс в начале недели

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, Официальный курс, курс доллара
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

В то время, как доллар продолжает пятую неделю плавно расти в обменниках, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 сентября, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 сентября, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,9871
1 доллар США 28,2673
1 швейцарский франк 30,4506
10 иен 2,6796
10 российских рублей 3,6352
1 евро 32,8763


Как сообщали Українські Новини, курс доллара для платежных карт растет второй день подряд. Курс продажи доллара повысился на 2,88 коп. до 28,3837 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,34 коп. до 28,0839 UAH/USD.

Кроме того, экономист дал прогноз курса доллара на 2021-й год. Он уверен, что до конца года доллар не вырастет больше 29 грн/доллар. Но что будет с курсом в 2021 году, зависит от экономических показателей: спроса на украинские товары в мире, которые экспортируются постоянно. 

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс валют Нацбанк Доллар Официальный курс курс доллара

Нацбанк понизил официальный курс гривны на понедел...
НБУ ликвидировал банк "Аркада"...
Курс доллара для платежных карт растет второй день...
Курс доллара снова начал дорожать. Официальный кур...
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев
Уцелевший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант рассказал, как ему удалось выжить
Новости
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине пройдет масштабное повышение пенсий: в Минсоце рассказали, когда, кому и сколько будут платить 05:20 Инфографика
Доллар в Украине продолжает расти: каким будет курс в начале недели 05:15
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев 00:01
В Донецкой области вспыхнул масштабный лесной пожар. Причина возгорания не установлена 23:35
больше новостей
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест" 18:42
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев 00:01
больше новостей
Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест" 18:42
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Коллаж: РБК-Украина
В сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве 12:53
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
больше новостей
В Азербайджане объявлено военное положение
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok