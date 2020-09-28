Доллар в Украине продолжает расти: каким будет курс в начале недели

В то время, как доллар продолжает пятую неделю плавно расти в обменниках, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 сентября, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 сентября, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,9871 1 доллар США 28,2673 1 швейцарский франк 30,4506 10 иен 2,6796 10 российских рублей 3,6352 1 евро 32,8763



Как сообщали Українські Новини, курс доллара для платежных карт растет второй день подряд. Курс продажи доллара повысился на 2,88 коп. до 28,3837 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,34 коп. до 28,0839 UAH/USD.



Кроме того, экономист дал прогноз курса доллара на 2021-й год. Он уверен, что до конца года доллар не вырастет больше 29 грн/доллар. Но что будет с курсом в 2021 году, зависит от экономических показателей: спроса на украинские товары в мире, которые экспортируются постоянно.

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