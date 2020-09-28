Доллар подорожал, а евро подешевел. Курс валют в обменниках в начале недели

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 сентября на 1,81 коп. до 28,3858 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,87 коп. до 28,1700 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,75 коп. до 32,6215 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,40 коп. до 33,1064 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,1700 28,3858 32,6215 33,1064 3,31 3,82 Максимальный 28,2800 28,5000 32,8500 33,4300 3,62 5,00 Минимальный 28,0000 28,2900 32,4000 32,8200 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, доллар продолжает пятую неделю плавно расти в обменниках,

Также НБУ официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 сентября, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.

Кроме того, экономист дал прогноз курса доллара на 2021-й год. Он уверен, что до конца года доллар не вырастет больше 29 грн/доллар. Но что будет с курсом в 2021 году, зависит от экономических показателей: спроса на украинские товары в мире, которые экспортируются постоянно.

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