Одного из курсантов в последний момент не допустили к полету на разбившемся АН-26. Поиски двух тел продолжаются

Одного из курсантов в последний момент не допустили к полету на разбившемся АН-26. Поиски двух тел продолжаютс

На борту упавшего возле Чугуева Харьковской области самолета Ан-26 Вооруженных Сил находилось 27 человек, 22 погибли, 2 госпитализированы, поиски трех продолжаются.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (1 курсанта не допустили к выполнению полета). Найдено тела 22 погибших, 2 человека пострадало, поиски троих продолжаются", - говориться в сообщении.

В ходе аварийно-спасательных работ были задействованы 62 человека и 10 единиц техники ГосЧС.

Информация была опубликована в 6:30 26 сентября.

Командование воздушных сил ВС подтверждает информацию ГоЧС в своем сообщении в соцсети Facebook.

Курсант Александр Харченко в последний момент не был допущен к полету.

На борту находилось 20 курсантов Харьковского летного училища и 7 членов экипажа.

Один из курсантов в состоянии средней тяжести находится в больнице Чугуева.

Второй в крайне тяжелом состоянии в одной из больниц Харькова.

На месте катастрофы продолжаются поисковые работы ведутся следственные действия, работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет устанавливать причины катастрофы.

Район оцеплен, на месте создан оперативный штаб, организовано место для размещения родственников, им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Бортовые самописцы найдены, но еще не извлечены из самолета.

(Новость дополнена информацией ГосЧС об обнаружении тела)

Также в 9:00 утра в субботу на месте крушения военного самолета АН-26 в Харьковской области было найдено еще одно тело.

Как сообщили в ГосЧС, под фюзеляжем было найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 25 сентября в районе аэропорта Чугуева при попытке совершения аварийной посадки разбился самолет АН-26 ВС.

МВД ранее сообщало, что на борту находилось 28 человек. Зеленский сегодня вылетает в Харьков из-за аварии под Чугуевом.

По информации ОГ, в авиакатастрофе под Чугуевом погибли 25 человек, двое в больнице в тяжелом состоянии.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости