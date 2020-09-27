ГосЧС закончил работы на месте падения АН-26 Вооруженных сил в Харьковской области

Работы на месте крушения АН-26 под Чугуевом завершены. Фото: ОП

Работы на месте крушения АН-26 под Чугуевом завершены. Фото: ОП

Государственная служба чрезвычайных ситуаций закончила работы на месте падения самолета АН-26 Вооруженных сил в Чугуеве Харьковской области, в то время как состояние здоровья единственного выжившего в авиакатастрофе АН-26 курсанта улучшилось.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.

"Подразделениями ГосЧС работы на месте падения АН-26 в Харьковской области завершены. От ГосЧС были подключены 70 человек личного состава и 10 единиц техники", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на данный момент проводятся следственные действия касаемо падения самолета.

Как сообщали Українські новини, диспетчер разрешил АН-26 с курсантами посадку лишь спустя минуту после запроса.

Также отец курсанта, который выжил в авиакатастрофе АН-26, трижды попадал в авиакатастрофы.

Кроме того, одного из курсантов, который должен был лететь в АН-26, в последний момент не допустили к полету на разбившемся самолете.

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