Цены на тепличные огурцы обвалились почти в два раза

В то время, как в августе снизились цены на питание, зато выросли на услуги ЖКХ, на текущей неделе в Украине резко обвалилась цена на тепличные огурцы. По словам самих производителей, на текущей неделе в продажу начали массово поступать пленочные огурцы, что на фоне ослабления активности покупателей вынудило тепличные комбинаты снизить отпускные цены на данную продукции сразу чуть ли не в 2 раза.

Об этом пишет EastFruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, с начала недели цена на тепличный огурец на внутреннем рынке страны упала в среднем в 1,6 раза и сегодня озвучивается производителями на уровне 4-5 грн/кг ($0,14-0,18/кг). Причиной столь резкого удешевления продукции стало массовое поступление огурца второго оборота из пленочных теплиц. И на данный момент цены на пленочную и тепличную продукцию фактически сравнялись.

Отметим, что на сегодняшний день цена на тепличные огурцы в Украине уже в среднем в 1,5 раза ниже, чем в конце сентября 2019 года. При этом, многие игроки рынка сходятся во мнении, что если в ближайшее время темпы сбыта данной продукции не ускорятся, то негативный ценовой тренд в сегменте тепличных огурцов будет сохраняться и далее.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Украине взлетели цены на белокочанную капусту.

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