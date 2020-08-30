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30 августа 2020, воскресенье, 22:28 891
Финансы 2020-08-30T22:28:50+03:00
Українські Новини
В Украине взлетели цены на белокочанную капусту: почем продают овощ

В Украине взлетели цены на белокочанную капусту: почем продают овощ

Надежда Комендантова
Цены, Овощи, Капуста, Цены на продукты, Борщевой набор
Капуста. Фото: pixabay.com/Pexels
Капуста. Фото: pixabay.com/Pexels

В то время, как с приходом августа оптовые цены на арбузы и помидоры снизились почти на треть, на текущей неделе в Украине начали повышаться цены на белокочанную капусту. Рост цен участники рынка связывают с началом периода межсезонья: средние сорта капусты постепенно уходят с рынка, а к уборке поздних фермеры планируют приступить в начале сентября.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, на данный момент фермеры в основных регионах производства готовы вести отгрузки белокочанной капусты по цене 3-5 грн/кг ($0,11-0,18/кг), что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основной причиной ценового роста в сегменте белокочанной капусты стало завершение сезона реализации данной продукции средних сортов. А те производители, которые предлагали к продаже поздние сорта капусты, получили возможность повысить отпускные цены. Свое решение они объясняли тем, что за счет предлагаемых партий поздних сортов не удавалось удовлетворить сформировавшийся спрос в данном сегменте. В то же время к более стремительному удорожанию они не прибегали, опасаясь, что подобные корректировки могут спровоцировать ухудшение темпов сбыта белокочанной капусты.

Стоит отметить, что несмотря на удорожание, на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине стоит в среднем на 14% дешевле, чем в конце августа прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, с наступлением сезона, рынок бахчевых продемонстрировал снижение цен на дыни и арбузы.

На рынках цены на арбузы продолжают снижаться. Аналитики еще с начала этой недели зафиксировали отрицательные ценовые тенденции. На данный момент производители оптом продают бахчевые от 2,50 до 4,50 гривен за килограмм.

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